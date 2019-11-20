До Нового года ещё больше месяца, но несмотря на это в городе уже началась подготовка. И касается это не только украшения торговых центров и продажи новогодни безделушек, а ещё и проведения праздничных мероприятий. Так, организаторы традиционного «Рождественского забега» уже ведут подготовку и даже начали принимать заявки на участие.

Для участия в забеге необходимо иметь карнавальный костюм, внести стартовый взнос и получить медицинскую справку, подтверждающую, что ты способен преодолеть дистанцию в 1 км или 5 км.

«Рождественский забег 2020» будет проходить в обновленной парковой зоне в пойме реки Царицы 6 января 2020 года, начало в 12:00. Вместе с участниками на дистанцию выйдет Дед мороз и сказочные герои. Во время мероприятия гостей ждет развлекательная программа и рождественская лотерея.

Регистрация на забег проводится по ссылке до 23:59 2 января 2020 года. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального количества участников (200 человек на каждой дистанции).

Всем участникам необходимо иметь медицинский допуск.

Регистрационный взнос:

• на дистанции 1 км — 500 руб

• на дистанции 5 км — 800 руб

Каждый зарегистрировавшийся участник получает стартовый набор, в который входят:

• Стартовый номер

• Новогодний наряд

• Эко-сумка

• Подарки от партнеров

• Уникальная медаль на финише

Выдача стартовых наборов будет проходить 5 января с 13.00 до 18.00 в «Серф-кафе» по адресу: г. Волгоград, ул. Комсомольская 10. Для получения стартового набора необходимо предоставить оригинал медицинского допуска и удостоверение личности.

Регламент мероприятия (посмотреть/скачать).