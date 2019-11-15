На волгоградском ЖД вокзале завершились работы по реставрации часовой башни. Во время работ специалисты проделали немалую работу, чтобы вернуть прежний облик часам.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», в рамках реконструкции были проведены работы по усилению каркаса часового панно, стрелки часов были очищены от внешних загрязнений и покрыты специальным устойчивым лакокрасочным покрытием.