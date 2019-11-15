На волгоградском ЖД вокзале завершились работы по реставрации часовой башни. Во время работ специалисты проделали немалую работу, чтобы вернуть прежний облик часам.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», в рамках реконструкции были проведены работы по усилению каркаса часового панно, стрелки часов были очищены от внешних загрязнений и покрыты специальным устойчивым лакокрасочным покрытием.

Реставрация вернула прежний облик вокзальным часам Инфраструктура

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Вокзальные часы – одна из достопримечательностей волгоградского вокзального комплекса Волгограда. Они были установлены в 1959 году. Электромеханический часовой механизм состоит из четырех не зависящих друг от друга частей. Диаметр циферблата составляет 4 м, длина минутной стрелки — 2,5 м.

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