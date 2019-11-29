Накануне из-за неблагоприятных погодных условий спецтехника «Управление отходами — Волгоград» столкнулась с проблемой отсутствия подъездных путей к контейнерной площадке в ряде многоквартирных домов и улицах частных домовладений.

В целях техники безопасности несколько маршрутов могут быть приостановлены до нормализации ситуации, возможны точечные сбои в графике движения. Региональный оператор своевременно уведомил органы местного управления об отсутствии возможности подъезда к местам сбора ТКО.

Напомним, содержание дворовых территорий — зона ответственности управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд. Администрация города держит ситуацию на контроле с раннего утра. Представители муниципалитета уже провели выборочную проверку дворовых территорий, по результатам осмотра было выявлено, что в ряде дворов ведется обработка реагентами, но также имеются придомовые территории, где дворники своевременно не начали обработку. В управляющие организации, в отношении которых были зафиксированы нарушения, муниципалитет направил информацию о необходимости оперативно устранить наледь и обработать реагентам входные группы и пешеходные дорожки. В течение дня специалисты районных администраций проведут повторную инспекцию данных дворовых территорий.