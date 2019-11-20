С начала ноября региональным оператором проводятся работы по установке новых евроконтейнеров на территории Жирновского и Фроловского районов.

Количество установленных контейнеров приблизилось к 1300: по городу Фролово установлено 340 емкостей для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, по Фроловскому району – более 350 штук. В Жирновске расставлено 200 современных евроконтейнеров, по району – более 400.

Ранее региональный оператор провел обновление контейнерного парка в Михайловком, Палласовском, Новониколаевском и Новоаннинском районах. Всего по Волгоградской области установлено около 30 тысяч контейнеров.

Напомним, перед региональным оператором стоит задача обеспечить на территории Волгоградской области качественный сбор и вывоз отходов, а также перейти на тарный способ сбора мусора. На данный момент, тарный способ осуществляется в 12 муниципалитетах. В 22 муниципальных образованиях используется смешанный способ.

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