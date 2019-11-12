В Кировском районе будет построен новый детский сад, проектно-сметная документация на строительство которого уже получила положительное заключение госэкспертизы. Новый детский сад на 140 мест будет построен на улице Кирова. До конца 2019 года на конкурсной основе муниципалитет определит подрядную организацию, которая приступит к возведению нового социального объекта.

​В 2011 году уже были предприняты попытки строительства, но из-за критических ошибок на стадии проектирования и недобросовестного отношения подрядной организации к выполнению работ, работы на начальном этапе было приостановлено. Чтобы заново приступить к строительству на этом месте современного дошкольного объекта, муниципалитет разработал новую проектную документацию соответствующую всем действующим нормам и требованиям.

Новый детский сад рассчитан на 7 разновозрастных групп, в том числе детей ясельного возраста. Помимо просторных групповых помещений, поделенных на зоны для занятий и для отдыха, в двухэтажном здании будут размещены спортивный зал, зал для музыкальных занятий, столовая, медицинский центр, пищеблок и другие помещения. На территории рядом с учреждением предусмотрено комплексное благоустройство с обустройством проездов, тротуаров, освещения, а также озеленение и монтаж поливочного водопровода для ухода за зелеными насаждениями. Для каждой группы воспитанников по периметру территории рабочие установят игровые площадки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, а также обустроят спортивную площадку.