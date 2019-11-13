Волгоградцев приглашают принять участие в акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с диабетом, которая пройдет 14 ноября в клинических больницах «РЖД-Медицина». Мероприятие проводится с целью профилактики заболевания, повышения уровня осведомлённости граждан о диабете и особенностях его лечения.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», во время мероприятия все желающие смогут бесплатно получить консультацию врача-эндокринолога или терапевта, а также измерить уровень глюкозы в крови. Кроме того, можно будет сдать анализ уровня гликированного гемоглобина в крови (с 15% скидкой). Проверить своё здоровье можно будет 14 ноября с 10:00 до 20:00.

Запись на консультацию осуществляется по следующим телефонам:

— 8 (8442) 90-31-55, 8 (8442) 43-50-55 для записи в клиническую больницу «РЖД-Медицина» города Волгограда (ул. Коммунистическая, 7).