Вам интересен космос и его тайны, тогда записывайтесь на лекцию «Хаббл»: взгляд во Вселенную», которая пройдет в Волгоградском планетарии. Во время лекции участники узнают о космическом телескопе имени Хаббла, который присылает на Землю фантастические снимки Солнечной системы и объектов глубокого космоса.

Лекция приурочена к 130 лет со дня рождения знаменитого астронома Эдвина Хаббла, в 1923 году шедшего в Туманности Андромеды звёзды-цефеиды, позволившие определить до неё расстояние. В 1983 году строящемуся космическому телескопу было присвоено имя Хаббла — человека, изменившего представление о Вселенной. Телескоп раскрыл множество величайших тайн Вселенной. «Глазами» этого знаменитого устройства можно будет увидеть на лекции далёкие галактики, туманности, где рождаются новые звезды, загадочные квазары.

Мероприятие состоится 20 ноября в Звездном зале планетария, начало в 17:00. Справки по телефонам: 8(8442)24-18-80, 24-18-72.

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