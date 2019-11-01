По улице 51-й Гвардейской дивизии от пересечения с ул. Краснополянской до дома №14 в Дзержинском районе начал действовать односторонний режим движения автотранспорта. Внедрение схемы проезда, исключающей встречный разъезд автотранспорта, позволит повысить уровень безопасности и увеличит пропускную способность магистрали.

Как сообщают в администрации города, рабочие уже заменили дорожные знаки, не соответствующих вводимой схеме движения транспорта, на новые.  Все изменения в дорожной схеме в части соблюдения требований и нормативов безопасности дорожного движения согласованы с городским отделом ГИБДД и вступили в силу 1 ноября 2019 года.

Проезжая часть по ул. 51-й Гвардейской дивизии полностью восстановлена за последние два года в рамках реализации в Волгограде национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок от ул. Краснополянской до ул. Исторической реконструирован в 2018 году, а в текущем году проведена полная замена асфальтового покрытия на участке от ул. Краснополянской до ул. Космонавтов. В ходе работ обновлены все парковочные карманы, примыкания и связующие проезды.

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