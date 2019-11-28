В текущем году рабочие завершат первый этап благоустройства парка имени Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда, на данный момент готовность объекта составляет 94%.

Работы по благоустройству одного из старейших парков Волгограда начались летом 2019 года. Привести в порядок территорию площадью около 11 гектаров было решено в три этапа — концепцию преображения определили сами жители. Первый из этапов уже подходит к завершению. В высокой стадии готовности входная группа, на очереди — монтаж кованых ворот и арки в стиле сталинского ампира. На 95% выполнены общестроительные работы: уже оформлены брусчаткой главная и второстепенные парковые аллеи, всего же бригадам необходимо уложить свыше 14 тысяч квадратных метров покрытия. Приведена в порядок летняя эстрада — здесь будут проходить районные праздники. В зимнее время года на площади перед ней планируется заливать каток.

Реализация второго этапа благоустройства запланирована на следующие два года и стартует весной 2020-го. Рабочим предстоит провести озеленение, высадку аллеи роз, установку видеонаблюдения, уличного освещения, монтаж поливочного водопровода, капитальный ремонт ограждения парка, устройство спортивных площадок, скейт-парка, комплекса аттракционов и детских городков, капитальный ремонт площадки и здания летнего кинотеатра.