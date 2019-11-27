Необычный для региона осенний паводок пойдет на спад. На Волжской ГЭС 26 ноября 2019 года были закрыты затворы водосливной плотины. Осенний паводок был вызван прошедшими дождями и массовым таянием снега в верховьях Волги из-за временного потепления в Центральной части России и в районах Поволжья. Сейчас приточность к Волгоградскому водохранилищу снизилась и в настоящее время расходы воды осуществляются только через гидротурбины.

В соответствии с указаниями Росводресурсов, с 11 ноября 2019 года большинство водохранилищ Волжско-Камского каскада были переведены на транзитный режим работы. Это значит, что гидроэлектростанции пропускали столько воды, сколько приходило в водохранилища, удерживая их уровень вблизи отметки нормального подпорного уровня. В тех случаях, когда приток превышал пропускную способность гидротурбин, излишки воды пропускались через водосбросы. Затворы водосливной плотины Волжской ГЭС были открыты 14 ноября 2019 года в соответствии с указаниями Росводресурсов о поддержании уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметки нормального подпорного уровня 15,0 м.

«Осенний паводок, когда Волжская ГЭС осуществляла сбросы, свыше турбинных за шестьдесят лет эксплуатации Волжской ГЭС отмечался всего два раза: в 1990 и в 2012 гг. Поэтому большого опыта маневрирования затворами водосливной плотины в условиях низких температур у нас не было. Тем не менее, мы справились со всеми техническими трудностями и закрыли затворы водосливной плотины, как только снизилась приточность. Важно отметить, что во время осеннего паводка мы пропустили только ту воду, которая не могла быть накоплена в водохранилищах и использована весной 2020 года», — отметил главный инженер филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС» Сергей Талагаев.