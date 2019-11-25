В Волгограде планируют запустить новый вспомогательный маршрут общественного транспорта. Новый маршрут №8А, пройдет от поселка 62-й Армии в Краснооктябрьском районе до улицы Феодосийской в Ворошиловском районе и свяжет между собой отдаленные территории. Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время муниципалитет ведет прием заявок от перевозчиков.

По данным РИАЦ, маршрут пройдет через четыре района Волгограда: Краснооктябрьский, Дзержинский, Центральный и Ворошиловский: от конечной «Пос. 62-й Армии» общественный транспорт станет двигаться по улицам Хрустальной, Коммунаров, Хользунова до Второй продольной магистрали, предусмотрены остановки на проспекте маршала Еременко, улицах Лермонтова и маршала Рокоссовского, затем общественный транспорт повернет на проспект Жукова, доедет до улицы Комсомольской и продолжит движение по Первой продольной магистрали до перекрестка с улицей Краснознаменской, сделает остановку у сквера им. Пушкина, затем у Речпорта и музея «Россия — моя история», после этого проследует по улицам Пугачевской, КИМ и Циолковского, где сейчас осуществляется только трамвайное движение. Схема движения нового направления также учитывает пожелания и жителей частного сектора Ворошиловского района: маршрут проходит по улицам Огарева, Елецкой, Кузнецкой, Чигиринской, Череповецкой, Огородной, Просвещения. Конечная предусмотрена на перекрестке улиц Морфлотской и Феодосийской.