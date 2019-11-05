До весны приостанавливает свою работу автобусный маршрут №1, который ходил через центр города до речного вокзала. Маршрут, запущенный 1 августа 2019 года для удобства дачников, зимой работать не будет.

Как сообщает предприятие-перевозчик ВПАТП № 7, автобусный маршрут №1 «Речной Вокзал» (кольцевой) уходить на каникулы с 5 ноября.

Стоит отметить, что с окончанием дачного сезона 5 ноября также приостанавливают свою работу и другие сезонные автобусные маршруты, а именно: