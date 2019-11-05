До весны приостанавливает свою работу автобусный маршрут №1, который ходил через центр города до речного вокзала. Маршрут, запущенный 1 августа 2019 года для удобства дачников, зимой работать не будет.
Как сообщает предприятие-перевозчик ВПАТП № 7, автобусный маршрут №1 «Речной Вокзал» (кольцевой) уходить на каникулы с 5 ноября.
Стоит отметить, что с окончанием дачного сезона 5 ноября также приостанавливают свою работу и другие сезонные автобусные маршруты, а именно:
- № 32 «Судоверфь-СНТ Нефтяник-СНТ Татьянка»;
- № 45э «п.Руднева-дачи Кировец»;
- № 50э «Обувная фабрика-с/о Автотранспортник»;
- № 54э «ЖДВ-с/о Слава»;
- № 56э «з/д им Ермана- Лесник»;
- № 58э «з-д им Петрова-с/о Здоровье»;
- № 60э «Тулака-с/о Спутник»;
- № 7э «39-я Гвардейская-дачи Металлург»;
- № 48э «ВГТЗ-Дачи»;
- № 53э «А/Вокзал-с/о Орошенец»;
- № 57э «33 Школа-с/о Шельф»;
- № 99э «ВГТЗ-Дамба».