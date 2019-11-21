Ещё одна площадка для занятий воркаутом появится в городе. Новая площадка разместится на территории спортивного комплекса «Зенит», где уже начались работы по её монтажу. Все необходимое оборудование передано муниципальному учреждению в рамках реализации Программы наследия Чемпионата мира по футболу.

На площадке разместят восемь снарядов, это будут различные турники, брусья, рукоходы и скамья для упражнений на пресс. По завершению работ по всей площади нового комплекса будет уложено специальное покрытие, защищающее от травм. Заниматься на новом спортивном объекте и сдавать нормы ГТО смогут все желающие.

Помимо этого, до конца года «Зениту» поступит комплект легкоатлетического оборудования для занятий бегом с барьерами, прыжками с шестом, прыжками в высоту и другими видами спорта. В 2020 году на «Зените» планируется провести укрепление травяного покрытия тренировочной площадки, а также устройство специального покрывала для защиты от снега, перепада температур ранней весной и для ускорения вегетации трав футбольного поля.

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