Эта полноценная исследовательская лаборатория на базе отечественного микроавтобуса оснащена метеорологическим комплексом, комплектом воздухозаборных устройств, системой жизнеобеспечения, автономным электропитанием, автоматизированной системой сбора и обработки информации, а также газоанализаторами.

ПЭП позволяет обеспечить условия выполнения измерений при проведении производственного экологического контроля, повысить качество и производительность исследовательских и лабораторных работ, оперативность в проведении измерений. Кроме того соблюдаются необходимые требования к эксплуатации оборудования для отбора проб в зимний и летний периоды.

— Приобретение передвижного экологического поста – реализация масштабной природоохранной политики ВгАЗа, — говорит генеральный директор предприятия Юрий Моисеев. – С помощью этого оборудования мы сможем не только получать более точные данные о состоянии атмосферного воздуха в зоне деятельности предприятия, но и оперативно реагировать на малейшие изменения параметров.