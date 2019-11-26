Эта полноценная исследовательская лаборатория на базе отечественного микроавтобуса оснащена метеорологическим комплексом, комплектом воздухозаборных устройств, системой жизнеобеспечения, автономным электропитанием, автоматизированной системой сбора и обработки информации, а также газоанализаторами.

На Волгоградском алюминиевом заводе заработал передвижной экологической пост (ПЭП) Инфраструктура

ПЭП позволяет обеспечить условия выполнения измерений при проведении производственного экологического контроля, повысить качество и производительность исследовательских и лабораторных работ, оперативность в проведении измерений. Кроме того соблюдаются необходимые требования к эксплуатации оборудования для отбора проб в зимний и летний периоды.

На Волгоградском алюминиевом заводе заработал передвижной экологической пост (ПЭП) Инфраструктура

— Приобретение передвижного экологического поста – реализация масштабной природоохранной политики ВгАЗа, — говорит генеральный директор предприятия Юрий Моисеев.  – С помощью этого оборудования  мы сможем не только  получать более точные данные о состоянии атмосферного воздуха в зоне деятельности предприятия, но и оперативно реагировать на малейшие изменения параметров.

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