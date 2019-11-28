В Светлоярском районе Волгоградской области началось возведение моста через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК), который является ключевым объектом первого этапа строительства обхода Волгограда. Рабочие уже установили первые 20 свай из 400.

Как сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, строителям предстоит установить порядка 400 свай, после чего начнется возведение 22 опор будущего моста, протяженность которого составит более 1,3 километра вместе с эстакадой. Параллельно ведутся работы по снятию растительного грунта для последующего возведения насыпи будущей дороги. Насыпь уже формируется на двухкилометровом участке, для этого использовано более 70 тысяч кубометров грунта. Количество рабочих на объекте к 1 декабря увеличат почти до 100 человек.

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Напомним, строительство объездной магистрали вокруг Волгограда разделено на три части. В рамках первого этапа участок объездной дороги протяженностью более 12 километров соединит две федеральные трассы — Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной автодорогой Волгоград-Котельниково-Сальск и городской улицей имени 40 лет ВЛКСМ. Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок: одна обеспечит связь трассы Р-22 «Каспий» и городской улицы имени 40 лет ВЛКСМ, вторая — выход на элистинскую трассу, третья — на региональную автодорогу Волгоград-Котельниково-Сальск. В составе последней запроектирован новый мост через Волго-Донской судоходный канал. Строительство первого этапа объездной магистрали дорожники планируют завершить в 2024 году.