На нижней террасе центральной набережной ведутся работы по строительству новых локальных очистных сооружений (ЛОС). Всего будет смонтировано 8 таких сооружений, на них будут поступать стоки как с новых дождеприемников, обустраиваемых в новой парковой зоне, так и с уже имеющихся на прибрежной территории.

Новая ливневая канализация рассчитана для приема дождевых и талых вод из дождеприемников, а также к ней будут подключены и все фонтаны на нижней террасе. Сбор стоков будет осуществляться в самых низкорасположенных местах, вода будет проходить трехуровневую систему очистки от песка, бензина, масла, мазута и других веществ.

Строительство очистных сооружений на нижней террасе набережной станет очередным этапом по формированию здесь дренажной системы для эффективного отвода ливневых стоков.