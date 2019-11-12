Ремонт дорожного полотна на мосту Волжской ГЭС завершен. Рабочие закончили комплексное обновление первых двух участков мостового перехода. В настоящее время движение автомобилей по путепроводу осуществляется по всем полосам.

Как сообщают в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, на объекте впервые с момента строительства обновили конструкции под ездовым полотном. Также подрядная организация привела в порядок дорожное покрытие, уложив два слоя асфальта общей толщиной 12 сантиметров, завершила бетонирование деформационных швов, заменила перильное ограждение. Для безопасности автомобилистов на участке нанесли временную дорожную разметку. Следующей этап ремонта мостового комплекса ГЭС начнется в 2020 году.

Напомним, комплексно подойти к вопросу реконструкции стратегического объекта удалось благодаря включению его в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Капитальный ремонт всего дорожного полотна мостового комплекса планируется завершить за три года.