Территории бывших свалок продолжают меняться в лучшую сторону. Уже сейчас специалисты приступили к посадке саженцев дуба. Ликвидация накопленного экологического ущерба выполняется в рамках регионального приоритетного проекта нацпроекта «Экология». В пойме рекультивируют 18 территорий общей площадью 62 гектара.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, работы по высадке дуба черешчатого проводятся на 14 участках общей площадью более 29 гектаров, расположенных на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Специалисты Волгоградского лесопожарного центра подготовили для этих целей 29,5 тысячи сеянцев с улучшенными свойствами. Завершить посадку деревьев планируется до конца ноября.

Ранее на территории ликвидированных свалок проведены работы по вспашке почвы, нарезке и углублению борозд. На пяти участках летом посеяли фитосанитарные травы, которые впитывают накопленные в почве вредные вещества. В течение ближайших трех лет скошенные растения будут утилизировать.

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