Уже сейчас жители и гости города могут прокатиться на трамвае с аудиогидом, который расскажет историю скоростного трамвая и достопримечательностях по пути следования. Аудиогидом был оснащен один из вагонов линии скоростного трамвая в честь 35-летия со дня пуска волгоградской линии скоростного трамвая.

По пути можно будет узнать, почему журнал «Forbes» внес волгоградский метротрам в число 12 самых интересных маршрутов мира, где расположен трехъярусный станционный комплекс и многое другое, пассажиры экскурсионного электротранспорта могут ежедневно с 6:00 до 23:00.

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