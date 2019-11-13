На этой неделе молодые исполнители предстанут перед судом жюри на финальном этапе городского музыкального конкурса «Восьмая нота». В этом году мероприятие пройдет в шестой раз. Ежегодно в нем принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Из почти сотни музыкантов и вокалистов, принявших участие в отборочных турах, путевку в финал получили 25 волгоградцев.

Организатором конкурса является муниципальное учреждение «Городской молодежный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Заключительный этап конкурса состоится 15 ноября в ТРК «Мармелад» с 16:00. Среди финалистов конкурса определят сильнейших в эстрадном, народном и академическом вокале. Также будет выбран лидер в номинации «Серебряные струны», которая подразумевает инструментальное сольное исполнение и инструментальное коллективное исполнение произведений.

Оценивать конкурсантов будут преподаватели Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова и Волгоградского института искусств и культуры. Победители творческого конкурса будут награждены кубками и призами от партнеров.

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