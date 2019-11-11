В ближайшем будущем на острове Голодный появится комплекс сооружений биологической очистки сточных вод. Администрации города уже заключила контракт с АО «Акватик» на строительство объекта. Вместе с уже действующей системой механической фильтрации новые сооружения образуют единый, более эффективный и экологичный комплекс очистки городских стоков.

Как сообщают в администрации города, объект будет возведен в том же месте, где в начале 90-х годов 20 века начиналось строительство станции аэрации, однако работы так и не были завершены. Недострой 30-летней давности демонтирует подрядная организация в ходе работ по планировке территории.

В состав нового комплекса биоочистки войдут специальные резервуары – аэротенки со вторичными отстойниками, здания дисковых фильтров, илоуплотнители и вспомогательные сооружения, общая площадь застройки составит порядка 4,5 га. Комплекс биологической очистки работает по следующему принципу: после механической очистки, сточные воды перемешиваются с так называемым «активным илом» — смесью микроорганизмов, которые расщепляют органические загрязнения. Затем вода отстаивается и дезинфицируется. Управлять всеми технологическими процессами будет автоматика. Производительность станции — 134 тыс. м3 стоков в сутки. Сточные воды поступают на остров Голодный из 6 районов города.