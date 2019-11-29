Волгоградцев приглашают на торжественное открытие «Аллеи Вечного лета», которая была обустроена на центральном рынке. В новом пространстве на первом этаже разместились зона фуд-корта, сцена и прогулочная зона со скамеечками и деревцами. Все создано по образу и подобию полюбившейся вам за лето Рыночной Площади под открытым небом.

На втором этаже обустроено комфортное место для отдыха и релакса. А днем оно трансформируется в пространство для важных мероприятий и бизнес-встреч. Отсюда же удобно смотреть спортивные трансляции на огромном экране.

Мероприятие будет проходить 30 ноября, в программе:

в 15:00 фуд-корт начнёт свою работу;
в 20:00 концертная программа;
в 22:00 розыгрыш iPhone и сертификаты от спонсоров.

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