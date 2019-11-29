Интерактивный музей «Россия – моя история» проведет для детей с ограниченными возможностями здоровья, их родных и близких инклюзивную акцию «Музей для всех». Участников акции ждет знакомство с мультимедийными выставками музея, тематические занятия по истории России и творческие мастер-классы. Акция будет проходить 1 декабря.

Музейное занятие «Первые Рюриковичи» пройдёт в залах одноименной экспозиции исторического парка. Ребята совершат увлекательное путешествие во времени – вспомнят персонажей древнерусской истории, главные события этого периода, поучаствуют в интерактивных викторинах. Начало сеансов в 13:00 и 14:00.

В холле Интерактивного музея для участников встречи пройдёт мастер-класс по изготовлению ангелочков – на счастье для каждого гостя. Участие в мастер-классе – по предварительной записи телефону +7(8442)97-91-88, начало в 13:00 и 14:00.

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