В ближайшее воскресенье в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова уже в третий раз будет проходить «День инклюзии».

Инклюзия как социальная идея сегодня стала принципом государственной политики. Акция нацелена на создание сообщества неравнодушных людей, чтобы обеспечить возможность для каждого быть успешным.

В программе «Дня инклюзии» в музее 1 декабря: концерт, мастер-классы по энкаустике, народной тряпичной кукле, новогодним игрушкам. Участников ждут экскурсии по выставкам «Материнство и детство в дикой природе», «Эрмитаж. 255 лет», «Русская изба». Для самых маленьких гостей музей приготовит игры.

Желанными гостями мероприятия станут дети из учреждений дополнительного образования, коррекционных школ и общественных организаций, поддерживающих людей с инвалидностью.

Акция «День инклюзии» будет проходить 1 декабря с 11:00 до 15:00 в выставочном зале Музея Машкова по адресу: ул. Чуйкова, 37.