Жителей и гостей города приглашают в ближайшую субботу на новую пешеходную экскурсию по улице Мира «Эмблемы и символы советской архитектурной неоклассики», которую проведёт кандидат искусствоведения, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева.

Премьера авторской пешеходной экскурсии «Эмблемы и символы советской архитектурной неоклассики» пройдёт в рамках проекта «Первая улица Мира», который стал победителем конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

На первой пешеходной экскурсии 30 ноября автор предлагает прогулку от знаменитого Волгоградского планетария до площади Павших борцов и собственные акценты по поводу особенностей советского послевоенного архитектурного наследия. Организаторы рекомендуют одеться по погоде и захватить с собой горячий чай.

Старт экскурсии в 12:00 от центрального входа Музея Машкова на пр. Ленина, 21. Справки по телефону 8(8442)38-24-44.

С ноября этого года по январь 2020 года Музей Машкова приглашает на лекции и бесплатные пешеходные экскурсии со Светланой Аргасцевой всех, кто хочет докопаться до истины в запутанной истории рождения улицы Мира, подзабытых страниц её повседневной жизни да и просто вооружиться достоверными знаниями, чтобы «читать» свой город, как открытую книгу.