Узнать больше о современном искусстве волгоградцам предлагают на лекции, которая будет проходить 30 ноября в рамках проекта «Просто современное искусство» в Волгоградском музее изобразительных искусств. Лекция будет посвящена знаменитым художникам своего времени – Иву Кляйну и Энди Уорхолу, которые смогли создать новую концепцию «искусства без художника».

Как сообщают в пресс-службе комитета культуры Волгоградской области, на мероприятие посетители узнают о том, как Ив Кляйн смог превратить синий цвет в собственное произведение, почему пустая белая комната – это тоже искусство, как можно снять фильм без кинорежиссера. Кроме того состоится мастер-класс, участники которого будут работать с техникой цианотипия.

Лекцию читает научный сотрудник Музея Машкова Иван Говорухин, мастер-класс проводит член Союза художников России Мария Мелихова. Подробности по телефону 8(8442)24-16-79. Начало в 17:00.