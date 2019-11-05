Жителей и гостей города приглашают на праздник — «7 ноября 1950 год. С Днем рождения, улица Мира!», организатором которого выступает Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова. Праздничное мероприятие реализуется в рамках проекта «Первая улица Мира», который в 2018 году стал победителем конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Мероприятие состоится 7 ноября.

С 12:00 до 20:00 будет работать выставочный зал музея Машкова на ул. Чуйкова, 37, где действует персональная выставка Виктории Чаплыгиной «Улица МироЗдания» в рамках проекта «Первая улица Мира». В течение дня по экспозиции пройдут три экскурсии: в 12:00, 14:00 и 16:00 часов. В экспозицию известного и талантливого художника-керамиста Виктории Чаплыгиной вошло более 60 произведений, созданных в последние годы, и большая часть которых посвящена родному городу Волгограду, в том числе и улице Мира.

В 14:00 состоится премьера квеста для учащихся среднего и старшего возраста «Архитектурные «раскопки» на улице Мира». Квест подготовлен на основании материалов, предоставленных специально для данного мероприятия одним из ведущих ученых-архитекторов нашего города — кандидатом архитектуры, доцентом кафедры «Урбанистика и теория архитектуры» Института архитектуры и строительства ВолгГТУ, членом «Союза архитекторов России» Юлией Владимировной Янушкиной. Ранее она активно принимала участие в работе проекта «Первая улица Мира» и ее экскурсии, основанные на авторском материале были настолько популярны, что проводились повторно. Принять участие в премьерном квесте можно по предварительной записи по телефону 38-59-15. Сбор участников — от входа в музей Машкова на проспекте Ленина, 21.

В 16:30 музей Машкова на пр. Ленина,21 приглашает на необычную, по своему формату, экскурсию – романтическую экскурсию театроведа Ирины Владимировны Преображенской «Город в твоем окне», которая пройдет по экспозиции музейных окон, обновленных летом 2018 года. Особенность мероприятия в том, что здесь «произведениями» выступают витражи новых музейных окон, на которых нанесены репродукции произведений сталинградских и волгоградских художников из коллекции музея Машкова. В результате благодаря масштабированию и ярким насыщенным цветам кажется, что музей вышел за пределы привычного пространства на улицу, к горожанам и гостям города. Для удобства участников экскурсия проходит с радиогидом, поэтому необходима предварительной записи по телефону 38 -59-15. Количество участников ограничено.