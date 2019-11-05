Если у вас есть талант и вы хотите показать его широкой публике, то быстрей подавайте заявку на районный конкурс талантливой молодежи (отборочный тур городских конкурсов «Восьмая нота» и «Ритмы города»). Конкурс будет проводиться в нескольких номинациях, а его участниками могут стать лица от 14 до 30 лет.

Конкурс состоится 11 ноября с 15:00 до 20:00, заявки принимаются до 7 ноября. Участникам предлагают два конкурсных блока: вокал и хореография.

Номинации:

1. Эстрадный вокал (сольное исполнение, коллективное исполнение);

2. Народный вокал (сольное исполнение, коллективное исполнение);

3.Академический вокал (сольное исполнение, коллективное исполнение);

4. «Серебряные струны» (сольное исполнение, коллективное исполнение):

– сольное исполнение песни, с аккомпанированием себе на гитаре;

– коллективное исполнение дуэт или ансамбль (обязательно вокальное исполнение двух и более конкурсантов), в котором один из участников играет на гитаре. Пение одного участника не допускается.

Номинации:

1. Современный танец (сольное исполнение, малые формы (до 4х человек), коллективное исполнение);

2. Народный танец (сольное исполнение, малые формы (до 4х человек), коллективное исполнение);

3. Эстрадный танец (сольное исполнение, малые формы (до 4х человек), коллективное исполнение);

4. Cover – dance (малые формы (до 4х человек), коллективное исполнение).

Время конкурсного выступления будет известно после завершения приема заявок. Регистрация участников происходить по ссылке, там же можно найти и положение о конкурсе.