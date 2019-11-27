Мы живем в эпоху интернета: с каждым днем появляется все больше онлайн-приложений и сервисов, количество потребляемого трафика неуклонно растет, как и нагрузка на вышки сотовой связи. Чтобы качество соединения всегда было на высоте, операторы строят новые вышки. Например, Билайн по итогам десяти месяцев 2019 года сохраняет лидерство по скорости роста сети 4G (по отчету Роскомнадзора это лучший показатель среди российских операторов).

Что от этого получают пользователи, лучше всего расскажет Мегабайт — незаметный и скоростной герой, помогающий людям быть на связи друг с другом. Он оказывается в непростых ситуациях и выходит из них с помощью своих суперпособностей, которые появляются благодаря новым вышкам сотовой связи.

Мегабайт vs пиковые нагрузки

Концерт за городом, очень людно, а фотографии маме нужно отправить прямо сейчас? Звучит как миссия для Мегабайта! Его секрет — расширенная емкость сети за счет увеличения количества базовых станций. Благодаря этому больше людей могут отправлять свои фотографии и видео без задержек даже при пиковой нагрузке!

Расстояния нипочем

А если понадобится доставить данные в далекую деревню, где живет пара десятков человек? Для Мегабайта это не проблема! Новые базовые станции обеспечивают увеличенное покрытие, а значит стало еще больше удаленных мест, в которые наш герой доставит данные без промедления.

Преодолевая преграды

Современный город кипит и меняется, и порой очередная новостройка может стать серьезной помехой для качества связи – ведь бетон и стекло плохо пропускают радиосигнал, а значит видеозвонок может просто потеряться по дороге. Но Мегабайт этого не допустит! Новые базовые станции помогают герою выбрать оптимальный маршрут до клиента и обойти неожиданные препятствия.

Вот всего несколько примеров того, как Мегабайту удается соединять людей, несмотря ни на что. Его суперспособности увеличиваются благодаря непрерывному развитию и модернизации сотовой сети. За 1,5 года Билайн в 2,2 раза увеличил количество вышек LTE. В результате скорость соединения увеличилась и расширилась площадь покрытия сети. Сегодня высокоскоростной мобильный интернет работает в 81 регионе нашей страны — и значит, Мегабайт справится со многими сложными задачами.