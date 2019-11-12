Для удобства жителей Родниковой долины вспомогательный маршрут №23а был продлен. Как сообщает пресс-служба администрации города, начинаться маршрут будет, как и раньше, от ТЦ «Ашан» в Дзержинском районе, а конечной остановкой теперь будет микрорайон Родниковая долина в Советском районе, а не «Тулака».

Микроавтобусы следуют по привычному маршруту, но после остановки «ТЮЗ» продолжают движение по Первой продольной магистрали до остановок «Ельшанка (Тулака)», «Заря» на улице Электролесовской, далее поворачивают на Краснопресненскую и доезжают до Второй продольной магистрали. С остановками «Колледж нефти и газа», «Зеленое кольцо» и «Обувная фабрика» общественный транспорт сворачивает на улицу Полухина и поднимается до конечной «Родниковая долина».