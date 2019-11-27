Начиная с 20 декабря в Волгоградском областном краеведческом музее стартует цикл новогодних мероприятий «От Рождества до Крещения», где гости узнают много нового о самых ярких зимних праздниках — Сочельнике, Святках, Новом годе, Рождестве и Крещении.

«Новый год в Царицыне» — 26 декабря и 8 января, начало в 12:00.

Театрализованная интермедия в доме купца Репникова с участием членов его семьи, которые расскажут детям о традициях празднования Нового года в Царицыне. А потом дети будут участвовать в «разграблении» елки и дальнейшем украшении ее новогодними игрушками, сделанными своими руками.

«Рождественские посиделки» — 9, 10, 11 января, начало в 12:00.

Рождественское представление, в котором юных посетителей встречает сказочная фея. Ребята отправятся с волшебной гостьей в путешествие по сказкам, которые когда-то любили читать дети купца Репникова, познакомятся с историей празднования Рождества и Нового года, узнают, как в старину наряжали елку и что было принято дарить в праздник.

«Новогодние секреты со всего света» — 22, 29 декабря, 5, 12, 14 января, начало в 12:00.

Обычаи празднования Нового года в разных странах мира. Наша страна всегда объединяла традиции азиатской и европейской культуры. Китайский гороскоп явное тому подтверждение. Символ 2020 года — Крыса. Экспонаты музея, символизирующие этот знак, помогут погрузиться в праздничную новогоднюю атмосферу

«Новогодние чудеса с Дедом Морозом и Снегурочкой» — 21, 28 декабря, начало в 12:00.

Каждый участник узнает о традициях самого любимого праздника. Научные сотрудники раскажут историю о том, как и когда появились первые елки, откуда пошел обычай зажигать свечи, почему горит звезда на макушке ели и зачем новогоднюю елочку украшают разноцветными гирляндами и мишурой. Каждый из участников примет участие в конкурсах и викторинах.

«Волшебное Письмо Деду Морозу» — 20, 27 декабря, начало в 12:00

Участники программы узнают историю возникновения новогодней поздравительной открытки и сами напишут письмо Деду Морозу при помощи настоящих волшебных чернил и перьевых ручек. А также отправят его! Также юные гости посетят интерьерную выставку, где узнают, как, где и когда начали изготавливать первые новогодние игрушки и как появилась всеми любимая песня «В лесу родилась елочка».

«Под счастливой звездой» — 25 декабря, 4 января, начало в 12:00

Театрализованное представление, в ходе которого гости узнают о традициях празднования православного Рождества в нашем крае, смогут увидеть настоящий вертеп с кукольным представлением о рождении маленького Иисуса. Гости познакомятся с рождественскими традициями жителей Царицына, узнают о праздничных блюдах нашего края, чем украшали стол на Рождество, а также примут участие в святочных гаданиях и конкурсе на лучшее исполнение рождественской колядки.

«В новогодний вечерок заходите на чаек» — 24 и 31 декабря, 3 января, начало в 12:00в.

Хотите посидеть за настоящим самоваром, узнать секретную рецептуру волшебного напитка и самим составить букет рождественского чая, а также узнать и получить в подарок старинные рецепты блюд, украшавших рождественский стол в Царицыне? Тогда ждем вас в нашем музее!

Интерактивное мероприятие «Дама сдавала в багаж» — 8, 9, 10, 11, 12 января в 15:00.

История про то, как дама сдавала в багаж картину, корзину, картонку… – быль или вымысел? А что касается собачонки? Где она могла спрятаться? Интересно, а что сейчас берут с собой в дорогу?

«Музыкальный салон» — 3, 4, 5 января в 16:00.

Музыкальная коллекция музея уникальна и звучит до сих пор! В интерьере музыкального салона в зале купеческого особняка его хозяйка расскажет о редких сегодня музыкальных инструментах – цитре, фисгармонии, клавесине и др. Собравшиеся услышат, как звучит настоящее циммермановское фортепиано, которому исполнилось уже 125 лет! Гости музея узнают, где в Царицыне можно было получить музыкальное образование и сколько это стоило, какие мелодии обожали слушать наши прабабушки и прадедушки, а также многое другое из жизни Царицына.

Запись на программы по телефонам: 8 (8442) 38-84-39, 38-84-37. Цена билета – 150 рублей.