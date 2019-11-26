Жителей и гостей города приглашают на последнюю презентацию в этом году в Волгоградский областной краеведческий музей. Во время мероприятия Александр Ярков, действительный член Палеонтологического общества при РАН, заведующий учебно-научной лабораторией Волжского филиала ВолГУ, создатель и заведующий музеем «Эволюционной экологии и археологии», кандидат географических наук, передаст в дар музею орудия каменного века, найденные во время раскопок на древнейших палеолитических стоянках нашего региона – в районе Мамаева кургана, около с. Челюскинец Дубовского района, в окрестностях Камышинских Ушей Камышинского района и др.

Собравшиеся услышат интереснейший рассказ о жизни первых поселенцев на территории нашего края: о стоянке неандертальцев на вершине Мамаева кургана, которой не менее 100 тысяч лет, и об архантропах, заселявших наш регион не менее 300 тысяч лет назад. Уже тогда наши далекие предки изготавливали примитивные кремниевые и кварцитовые орудия, с которыми они охотились на трогонтериевых слонов, носорогов-эласмотериев и большерогих бизонов.

Презентация состоится 28 ноября, начало в 12:00.

Вход свободный со стороны пр. Ленина, 5а.

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