Бригады «Концессии водоснабжения» устранили порыв магистрального трубопровода диаметром 1200 мм в Центральном районе Волгограда. Благодаря переключению на резервную схему водоснабжения удалось обойтись без полной остановки подачи ресурса.

На одном из участков магистрали холодного водоснабжения диаметром 1200 мм в Центральном районе произошел порыв. На место оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады «Концессии водоснабжения» и тяжелая спецтехника.

Магистральный трубопровод обеспечивает водоснабжение большого количества потребителей, поэтому на месте «Концессии водоснабжения» приняли решение выполнять восстановительные работы без прекращения подачи воды. Вместо замены поврежденного фрагмента предполагалось закрыть дольную лопину внешним саркофагом, герметизирующим поврежденный участок трубы. Для проведения работ было задействовано 3 бригады из 15 рабочих и 12 единиц спецтехники: пять тракторов-откачек, два больших экскаватора, самосвал, комбинированная каналопромывочная машина, трактор-сварка, самоходный кран и откачивающая установка.

В ходе работ было выявлено, что, несмотря на предпринятые меры, ликвидировать порыв без отключения трубопровода не представляется возможным. Тогда штаб из числа сотрудников «Концессий водоснабжения» и администрации города, работающий на месте, принял решение осуществить переключение запорного оборудования, запитав потребителей по резервной схеме.

Резервная схема позволила сохранить холодное водоснабжение с пониженным давлением. Помимо жилых домов данная система обеспечивает ресурсом котельные и тепловые пункты. В связи с понижением давления для сохранения теплоснабжения в отдельных домах заполотновской части Центрального района, микрорайона Тулака и части домов Ворошиловского района было временно приостановлено горячее водоснабжение.

Управляющие компании были предупреждены, что в связи с проводимыми работами возможны перепады давления холодного водоснабжения в вышеуказанных районах.

Сразу после переключения на резервную схему была остановлена подача воды в поврежденную магистраль. Затем бригады спустили воду на поврежденном участке и приступили к восстановлению и сварочным работам. Место стыка участков магистрали соединили несколькими параллельными сварными швами для обеспечения надежности работы данного участка магистрального трубопровода.

Благодаря оперативной и слаженной работе бригад «Концессий водоснабжения» целостность трубопровода была восстановлена уже к вечеру, после чего началось заполнение системы водой. В течение ночи специалисты обеспечили подачу ресурса до ввода в дома и прочие объекты. Если в домах до сих пор отмечаются перебои с поступлением воды, необходимо обратиться в свою управляющую компанию для регулировки внутридомовых сетей.

«Концессии водоснабжения» извиняются за возможные неудобства.

На данном трубопроводе холодного водоснабжения это была первая авария за долгие годы. Несмотря на то, что труба была проложена свыше десяти лет назад, проблемной она не считалась, поэтому трубопровод не был включен в перечень объектов, подлежащих реконструкции в ближайшее время.

За 4 года «Концессиям водоснабжения» за счет реконструкции 87 водопроводных и канализационных насосных станций и обновления 200 км сетей удалось снизить аварийность на водопроводных сетях и канализации на 26,5%, потери воды снизились на 46,7%.