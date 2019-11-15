В рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» смонтировали новую блочно-модульную котельную. Ее эксплуатация позволит уйти от покупного тепла в школе №91, а также улучшить теплоснабжение в один жилой дом.

В настоящее время «Концессии теплоснабжения» ведут строительство сети для переключения тепловой нагрузки от новой блочно-модульной котельной к школе по ул. Асланова, 39, и жилому дому по ул. Менделеева, 93. Новую БМК построили взамен устаревшей котельной для ухода от покупного тепла у частной организации. Кроме уменьшения затрат на подачу тепла, мощность новой котельной позволит обеспечить теплоносителем не только школу, но и жилой дом, что в целом повысит качество и надежность теплоснабжения.

В общей сложности «Концессии теплоснабжения» смонтируют около 500 метров новой тепловой сети. Теплопровод к школе длиной 40 метров уже проложен, тепловики подключат его до конца месяца. А вот участок протяженностью 415 метров к жилому дому будет смонтирован до конца декабря. Благоустройство на обоих участках выполнят до конца года.

Переключение на новую блочно-модульную котельную не доставит неудобств жителям. Подача тепла и горячего водоснабжения происходит в штатном режиме.

В связи с проведением работ с 9 октября по 30 декабря ограничено движение автотранспорта по улице Асланова в границе от ул. Менделеева до ул. 39-й Гвардейской. Объезд осуществляется по автомобильным дорогам улиц 39-й Гвардейской, Менделеева, Лейтенанта Дороша.

ООО «Концессии теплоснабжения» модернизирует тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии теплоснабжения» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.