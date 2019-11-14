В рамках Волгоградского регионального этапа конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia, который проходит на стадионе «Волгоград Арена», прошла панельная дискуссия представителей СПО и бизнес-сообществ по теме «Развитие кадрового потенциала сферы строительной отрасли и ЖКХ на территории Волгоградской области».

В соревнованиях участвуют более 300 человек: 33 направления для старших участников – студентов и 9 – для юниоров-школьников. В списке есть специальности, широко востребованные в коммунальном хозяйстве, например, сварочные технологии, лабораторный химический анализ. Но ЖКХ меняется, и в отрасли все чаще нужны новые компетенции: системное администрирование, веб-дизайн и разработка программного обеспечения, учет и управление на основе IT-технологий. Все более точным и сложным становится оборудование, с помощью которого ресурсоснабжающие организации поставляют в дома горожан воду и тепло, ведут контроль процессов. Однако до времени, когда коммунальщики смогут управлять всеми процессами из диспетчерских, еще далеко: умение диагностировать состояние трактора и устранить неполадку, заменить участок трубы или задвижку востребовано в отрасли. И в последние годы это мастерство перестает быть монополией старшего поколения: в ЖКХ приходит молодежь.

А пока молодежь соревновалась, старшие обсуждали, как поддержать этот интерес, как достичь гармонии между тем, что нужно отрасли, и тем, что могут предложить образовательные учреждения. В обсуждении основных проблем и тенденций при подготовке кадров для сферы ЖКХ и строительной отрасли приняла участие заместитель директора «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» Ольга Жинжикова. Она рассказала собравшимся, как развитие корпоративной культуры становится инструментом повышения престижа рабочих специальностей.

Современной молодежи бесполезно рассказывать, что быть рабочим – правильно, агитировать идти работать в ЖКХ – бессмысленно. Но опыт концессионных компаний показывает, что на интерес горожан, в том числе молодых, влияют открытые корпоративные события коммунальщиков. Это и конкурсы профессионального мастерства, и проекты в сфере современного искусства. Здесь люди видят современных рабочих, не похожих ни на советский плакат, ни на карикатуру из сатирического журнала. Реальные люди, уважающие свой труд, свою профессию, дело, которому служат, никого ни к чему не призывают, и это притягательный образ. Собравшиеся участники панельной дискуссии с удовольствием посмотрели видео с фрагментами документального спектакля «Водоканал дословно», где о себе рассказывают рабочие городского водоканала.