В регионе завершается подготовка коммунальной техники к работе в зимней период. В предстоящем зимнем сезоне дороги региона будут обслуживать порядка 500 единиц снегоуборочной техники. Также заготавливаются и противогололедные материалы для обработки трасс.

Как сообщают в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в текущем году содержание автомагистралей регионального и межмуниципального значения осуществляют пять подрядных организаций, у которых на вооружении есть вся необходимая техника — комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры, тракторы, роторы. Помимо этого, за счет средств регионального дорожного фонда парк ГБУ «Волгоградавтодор» пополнится двумя шнекороторными снегоочистителями.

На зимний режим содержания автодорог переведены и подразделения ФКУ Упрдор Москва-Волгоград — на трассах федерального значения организуют круглосуточное дежурство. Мониторинг метеообстановки на трассах осуществляется с помощью постов видео- и метеоконтроля, расположенных вдоль трасс с интервалом 40-50 километров. Механизированный парк укомплектован в соответствии с нормативами, машины оборудованы бортовыми приборами навигационной системы ГЛОНАСС, позволяющими отслеживать расположение техники и координировать работу бригад. Всего на обслуживании федеральных трасс в регионе будет задействована 181 единица техники, в полном объеме заготовлены противогололедные материалы — 54 тысячи тонн.