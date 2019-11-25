Волгоградцев приглашают на масштабную выставку «Эрмитаж. 255 лет», которая открывается в выставочном зале музея Машкова к юбилею одного из самого крупного музея в мире — Государственному Эрмитажу.

К открытию выставки планируется выпуск полноцветного, иллюстрированного альбома, который содержит изображения произведений, входящих в экспозицию. Издание выйдет ограниченным тиражом. Альбом издан при поддержке Фонда развития современного искусства «АРТ СЛОЙ».

На экспозиции будут представлены более 100 шедевров западноевропейского искусство из «эрмитажной коллекции» фондов Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова, переданной в безвозмездный дар Государственным Эрмитажем в Сталинградский музей в 1961 году.

Уникальная выставка продлится до 16 марта 2020 года включительно и в ее пространстве планируется проведение мастер-классов для детей и взрослых, тематических экскурсий, лекций и многих других мероприятий.

Открытие выставочного проекта «Эрмитаж. 255 лет» состоится 29 ноября в 17:00.