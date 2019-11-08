Уровень воды в Волге поднялся, это связанно с увеличением пропуска воды через Волжскую ГЭС. Новый режим работы ГЭС был установлен Росводресурсами. Теперь средний расход воды через Волгоградский гидроузел с 6 по 10 ноября 2019 г. будет составлять 9000 – 10000 м³/с в среднем за период. В предыдущем указании Росводресурсов с 24 октября по 10 ноября 2019 г. устанавливались расходы в объеме 6000 – 8000 м³/с в среднем за период.

Как сообщает ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», режимы работы Волжской ГЭС изменены в связи с высокой водностью, обусловленной прохождением снегодождевых паводков. А также прогнозом Росгидромета о повышенном притоке в ноябре 2019 г. в водохранилища Волжско-Камского каскада.

Дальнейший режим работы гидростанции определит Федеральное агентство водных ресурсов с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки, а также предложений водопользователей.