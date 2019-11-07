В честь 90-летнего юбилея легендарного советского и российского композитора Александры Николаевны Пахмутовой в волгоградском Историческом парке «Россия — Моя история» была подготовлена мультимедийная выставка «Планета Пахмутовой», которая откроется 9 ноября. Вся информация будет представлена в уникальном мультимедийном формате и станет интересна не только тем, кто знаком с ее творчеством, но и всем, интересующимся историей России.

В рамках выставки посетители смогут прослушать музыку, посмотреть кадры кинохроники, а также проверить полученные на выставке знаний с помощью интерактивных викторин «Женщина, которую поют», «С песней по жизни», «Собери пазлы».

Мультимедийная выставка «Планета Пахмутовой» будет работать в Историческом парке «Россия — Моя история» 9 и 10 ноября 2019 г. с 10:00 до 18:00 (вход в парк – до 17:15). Вход на выставку – свободный (бесплатно для всех посетителей).