В этот четверг всех желающих приглашают на авторскую презентацию шестого выпуска альманаха «Открыточный Царицын», которая будет проходить в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького.

Автор альманаха, волгоградский краевед и коллекционер Анатолий Рябец, расскажет о том, как работал над раскрытием загадок биографии известного царицынского предпринимателя Николая Шешминцева. Слушатели узнают об инновационном для начала прошлого века формате видовой открытки Царицына и о том, как этот формат связан с оперным искусством.

Кандидат исторических наук, краевед Ирина Рябец продемонстрирует принципиально новые изображения Царицына, вошедшие в шестой выпуск альманаха, и предложит побеседовать об их топографии о достоверности связанных с ними городских легенд.

В ходе встречи можно будет перелистать новый альманах, который впервые вышел в цветном оформлении.

Традиционно в программе – книжная выставка, где будут представлены все предыдущие выпуски альманаха, а также мини-викторина на тему заседания с призами. Презентация состоится 21 ноября в актовом зале Библиотеки им. М. Горького по адресу: ул. Мира, 15. Вход свободный. Начало в 18:00. Справки по телефонам: 8(8442)33-20-21 и 8-902-382-91-62.