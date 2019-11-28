Количество новых детских садов в Волгограде увеличивается. И уже сейчас планируется возведение ещё одного дошкольного учреждения, которое разместиться на улице Героев Шипки в поселке ГЭС Тракторозаводского района Волгограда. Новый детский сад рассчитан на 140 мест, будет построен по приоритетному региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

По данным комитета строительства Волгоградской области, подрядчик на строительство детского сада уже определен. По итогам аукциона строительство будет вести ООО «Стройтехинвест» — объект планируется сдать в 2020 году. Согласно проекту, дошкольное учреждение рассчитано на семь разновозрастных групп, в том числе две группы для детей ясельного возраста. В двухэтажном здании разместятся просторные групповые помещения с зонами для занятий и отдыха, спортивный и музыкальный залы, столовая, медицинский центр, пищеблок и административно-технические помещения. На улице будут оборудованы спортивная и игровые площадки с малыми архитектурными формами, беседки, теневые навесы.