Природные парки региона продолжают работы по обустройству «зеленых» стоянок, предназначенных для отдыха. Так, новые объекты появились на берегу Дона, недалеко от станицы Трехостровская в Иловлинском районе.

С января по октябрь специалисты природного парка «Донской» проводили работы по благоустройству новых рекреационных объектов «Ермак-1» и «Ермак-2». Места отдыха для туристов и посетителей особо охраняемой природной территории расположились на участке площадью чуть больше одного гектара. Здесь прямо на берегу Дона размещены уголки со столами и скамейками, беседки, места для разведения костра. Причем все элементы благоустройства выполнены с максимальным использованием природных материалов, то есть с заботой об окружающей природе. Сотрудники парка уверены, что в новом туристическом сезоне рекреации точно не будут пустовать – комфорт и уют здесь найдут как большие шумные компании, так и любители уединения. Да и сама природа будто постаралась удивить разнообразием ландшафтов — пойменный лес, чуть дальше — солнечные поляны и, наконец, пляж на песчаном берегу Дона.

Добавим, что в следующем году сотрудники парка планируют обустроить еще две зеленые стоянки вдоль реки. Ни для кого не секрет, что территория «Донского» отличается высокой посещаемостью любителями рыбалки, экскурсий и пляжного отдыха. Только в этом году, по скромным подсчетам экологов, на зеленых стоянках и турмаршрутах здесь побывали около 10 тысяч организованных туристов.