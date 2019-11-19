Билайн (ПАО «ВымпелКом») и Contrapunto при поддержке Яндекса запустили проект, в рамках которого была разработана нейросеть, позволяющая анализировать тексты произведений классической литературы и рэп-хитов. Благодаря этому удалось определить, каких писателей и поэтов чаще всего цитируют русские рэперы. На основе данного анализаBookmate создан список книг, которые рекомендовано прочитать любителям музыки, чтобы лучше понимать идею создания того или иного трека.
Литературные вкусы мастеров хип-хопа поражают разнообразием. Как и приемы цитирования: рэперы не только записывают треки на стихи поэтов, но и мастерски вплетают в речитатив отдельные строки классиков, упоминают имена конкретных авторов, их произведения или героев.
Чтобы найти и обработать массивы данных, Билайн обратился к специалистам из Яндекса, которые предложили уникальное технологическое решение, состоящее из двух этапов работы. На первом использовали технологии machine learning: строили проекции предложений в векторы в пространстве semantic sentence embedding, и затем в этом пространстве искали ближайших соседей при помощи собственных наработок Яндекса в этой области. На втором этапе результаты подвергались ручной фильтрации и доработке.
Таким образом получилось проанализировать треки популярных рэп-исполнителей и наглядно отобразить литературные отсылки в их хитах. Например, Big Baby Tape заимствует строки у Бродского, ЛСП отсылает к Пушкину и Экзюпери, а Хаски и ATL — к Пелевину.
Благодаря проведенному анализу текстов песен и произведений литературы, составлен список книг, которые рекомендовано прочитать, чтобы лучше понимать русский рэп. Для удобства пользователей ко всем цитатам добавлены ссылки на соответствующие произведения на Bookmate.
Алина Зарипова, копирайтер «Contrapunto»:
«Практически сразу после выхода клипа Noize MC “Почитай старших” на YouTube появились видео с разбором песни: блогеры искали в ней цитаты классиков и расшифровывали неявные отсылки. Вообще декодировать рэп — это одно из любимых занятий фанатов: в сети полно роликов, где интерпретируют строчки из рэп-хитов и ищут скрытые смыслы. Поэтому мы решили сделать свой “мета-разбор” и показать связи рэпа и литературы масштабно и наглядно — с применением machine learning. Это как нельзя лучше отражает идею всего проекта “Почитай старших” о литературных заимствованиях и необходимости постоянно расширять свой читательский опыт, чтобы понимать их».
Оксана Трофимова, руководитель департамента интегрированных коммуникаций ПАО «ВымпелКом»:
«Мы постоянно работаем над тем, чтобы находить максимально полезное применение новейших разработок для наших клиентов. Проект «Почитай старших» стал ярким примером такого использования технологий: machine learning находит взаимосвязь между рэп-хитами и литературными произведениями. После запуска клипа мы увидели первую реакцию пользователей и поняли, что создали интересный продукт — люди с большим удовольствием анализируют тексты сами, вспоминают стихи и произведения, угадывают стиль писателей. Мы обратились в Яндекс, чтобы сделать этот процесс более технологичным и увлекательным. Это значит, что читающих клиентов Билайн станет больше».
Спецпроект подготовлен в рамках кампании «Почитай старших» в поддержку акции Билайн «Гиги за мозги». Билайн предлагает абонентам больше читать и получать до 1,5 дополнительных гигабайт интернета в месяц за 30 минут чтения каждый день в приложении Bookmate.
Напомним, что 1 ноября состоялась премьера клипа Noize MC «Почитай старших», созданного в коллаборации с Билайн. В треке звучит ремастер архивных голосов Маяковского, Есенина и Мандельштама. А сам клип стал своеобразным манифестом о литературном труде, о том, зачем нам сегодня наследие поэтов прошлых веков и почему авторы никогда не перестанут заимствовать друг у друга.
Более подробная информация о проекте: https://yandex.ru/promo/gigi-za-mozgi