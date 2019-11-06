На этой неделе два волгоградских вуза проведут традиционную акцию — День открытых дверей. 8 декабря 2019 года абитуриентов и их родителей ждут в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете и Волгоградском государственном медицинском университете.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет откроет двери в 9:00 по пр. Ленина, 27, где начнется экскурсия по корпусам, в 11:00 состоятся встречи с представителями администраций, а в 12:20 — с представителями факультетов и институтов. Для желающих организуют консультации с психологами по выбору направления профессионального образования и профориентационную диагностику интересов и склонностей.

Волгоградский государственный медицинский университет начнет акцию в 10:00 по адресу: Волгоград, пл. Павших Борцов, 1 (центральный вход главного корпуса ВолгГМУ, со стороны Аллеи Героев). Для пришедших пройдет встречи с ректором, президентом ВолгГМУ, проректорами вуза, деканами факультетов и руководителями направлений подготовки высшего образования, профессорами и преподавателями, рассказ об особенностях приёмной кампании 2020 года, в том числе о бюджетных местах на различных специальностях и направлениях подготовки, и ответы на вопросы абитуриентов и их родителей.