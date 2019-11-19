Телеком-оператор «Дом.ru» в 2019 году предоставил услуги умного домофона в 35 городах. Десятитысячное устройство сегодня компания установила в Саратове. Лидером среди городов по количеству установленных «умных» домофонов стал Санкт-Петербург. В ТОП-5 рейтинга также вошли Красноярск, Тула, Ростов-на-Дону и Иркутск. В Волгограде видеодомофоны работают уже в 81 подъезде.

Новые технологии обеспечивают безопасность жителей и позволяют открывать двери и наблюдать за обстановкой на улице через приложение в смартфоне «Умный Дом.ru» из любой точки планеты, где есть интернет.

«В следующем году «Дом.ru» установит умные домофоны еще в 15 000 подъездах в российских городах. Подключенный к интернету домофон предоставляет новые возможности для жителей, сферы ЖКХ и государства. Шагая с проектом по стране, мы оценили интерес горожан к идее комфортного и безопасного пространства мегаполисов и небольших городов. Помимо современных технологичных домофонных панелей, наши клиенты уже могут подключать услуги домашнего видеонаблюдения и систем умного дома — контроля удаленного доступа, датчиков протечки воды, газа, открытия окон и дверей — и управлять ими с помощью одного мобильного приложения. Из оператора домашнего интернета и цифрового ТВ «Дом.ru» превратился в цифрового оператора вашего дома», — отмечает Сергей Пухарев, руководитель продукта «Цифровой дом».

В компании работают над расширением функционала устройств. Уже сейчас пользователям доступен архив записей, который неоднократно помогал полиции в раскрытии преступлений. В следующем году клиенты «Дом.ru» смогут добавлять в мобильное приложение профили всех членов семьи, и видеть, кто из них дома, а кто нет. Эту функцию оценят родители, которые будут получать push-уведомление на смартфон, когда ребенок откроет дверь в подъезд – в ключ каждого уже «вшит» персональный идентификационный номер. Появится возможность включать абонентскую плату за «умный домофон» в один счет с другими услугами – цифровым ТВ, интернетом и телефонией «Дом.ru». Большое внимание оператор уделяет безопасности. В домофонах «Дом.ru» невозможно использование ключей-вездеходов.

Для управляющих компаний и ТСЖ в приложении «Умный Дом.ru» появится личный кабинет, через который можно будет просматривать видео с каждой из камер, открывать дверь, общаться с визитерами, а также отправлять сообщения жильцам об отключении воды или проведении ремонта, принимать от них коммунальные заявки, отслеживать срок и качество их выполнения. Приложение позволит управлять коммунальной инфраструктурой дома жителям и обслуживающим организациям.