Переселение граждан из аварийного жилья продолжается. На данный момент были закуплены 82 квартиры, 42 из которых находятся на территории Волжского в новостройках жилого комплекса «Радужный» и 40 — в Волгограде в жилых комплексах «Колизей» и «Парк Арена».

Сейчас администрацией Волжского уже вручаются ключи от новых благоустроенных квартир новоселам. До конца года в Волжском планируется приобрести еще свыше 30 квартир. Таким образом, на территории муниципального образования будут полностью завершены мероприятия по заключению контрактов этапа 2019-2020 годов. В новое благоустроенное жилье переедут 249 человек; будут расселены свыше 3,7 тыс. кв. м аварийного жилья — речь идет о 12 домах: № 4, 5, 6, 7, 12 по улице Энтузиастов, № 7, 9 по улице Калинина, № 4 по улице Панфилова, №2 по улице Полевая и № 69/6, 69/8, 69/10 по улице Пушкина.

40 квартир, приобретенных в Волгограде, также находятся в новостройках, расположенных в Кировском и Советском районах административного центра. Квартиры закуплены для волгоградцев, проживающих в домах № 3 и 6 по улице Вучетича, №7 по улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 по улице Жолудева, №20 по улице Гагринской.

Кроме того, администрацией Волгограда заключены 12 соглашений с гражданами о выкупе жилых помещений, по которым выплачено возмещение в размере 15,6 млн.рублей. Отметим, что данные граждане при покупке жилья могут воспользоваться компенсацией части процентной ставки по ипотеке, обратившись в Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки.

До конца года администрацией Волгограда будут объявлены новые аукционы на покупку 258 квартир общей площадью 8,14 тыс. кв. м., в том числе на 33 однокомнатные квартиры, в отношении которых не состоялись закупки в октябре 2019 года.