Волгоградскую молодежь приглашают на Неделю красоты «Модный показ», которая будет проходить в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи. Библиотека подготовила для гостей шоу-показы, мастер-классы, конкурсы, интерактивно-познавательное шоу, дефиле и много другое.

Откроется Неделя красоты 27 ноября в 11:50 мастер-классом «Global beauty», на котором преподаватели и студенты Волгоградского технологического колледжа познакомят читателей библиотеки с такими профессиями индустрии красоты, как парикмахер, гример-пастижер, визажист-стилист, а также поделятся своим опытом участия в разных модных событиях, шоу-показах и конкурсах. И, конечно же, все желающие смогут принять участие в мастер-классе по визажу.

28 ноября в 11:50 библиотека приглашает своих читателей принять участие в интерактивно-познавательном шоу «Джинсовая история» и совершить путешествие в удивительный мир моды. Гости встречи смогут познакомиться с историей джинсов и узнать, почему, появившись более 150 лет назад в качестве рабочей одежды, джинсы до сих пор являются непременным атрибутом нашего гардероба.

29 ноября в 11:50 в Библиотеке для молодёжи пройдёт дефиле «Молодежный MIX» театра моды «Феерия» Волгоградского технологического колледжа. Студенты колледжа продемонстрируют оригинальные костюмы собственного дизайна. Гостями встречи станут также преподаватели кафедры «Дизайн и технология моды» Ирина Скробова и Ирина Петрюк. Участники встречи познакомятся с тенденциями современной моды, узнают, как можно сочетать не сочетаемые на первый взгляд вещи, как хорошо выглядеть без особых затрат, как небольшая деталь в одежде поможет быть в тренде!

Вход на все мероприятия Недели красоты свободный. Справки по телефону 8(8442)94-45-44.