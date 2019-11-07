На следующей недели Волгоградская областная детская библиотека приглашает своих читателей на II областную Неделю сказки без границ, которая проходит в рамках долгосрочного проекта «Давайте сказками дружить», нацеленного на формирование у детей культуры межнациональных отношений. Мероприятия в рамках проекта будут проходить с 11 по 15 ноября. В течении этих дней юные читатели посетят театрализованные сказочные представления «Чудеса Земли и подземелья», узнают сказки разных народов, объединенные стихией природы «земля».

11 ноября в ходе веселой квест-игры «Три беглеца» читателям предстоит выяснить, кто самый желанный гость на сказочной неделе. Начало в 13:00.

12 ноября дети совершат сказочное путешествие в Германию «По следам Гензель и Гретель», познакомятся с немецким фольклором. В программе мероприятия – виртуальное посещение земли Баден-Вюртемберг, где находится Шварцвальд – один из самых красивых и самых известных лесов на планете, место действия многих немецких старинных легенд. Начало мероприятия в 12:30.

13 ноября состоится познавательный час «Сокровища Земли» с элементами библиографической игры. Участники мероприятия проведут параллели между русской народной сказкой «Исполинушка» и арабской сказкой «Аладдин и волшебная лампа», а затем выполнят индивидуальные задания по систематическому и алфавитному каталогам, каталогу заглавий и справочнику «Я познаю мир». Начало мероприятия в 12:30.

14 ноября состоится литературная игра «Сказки матушки Земли», в ходе которой читатели узнают истории и легенды о кладах, спрятанных в земле, а затем дети станут настоящими кладоискателями и попытаются найти сокровища, совершив путешествие по сказкам: арабской «Али-баба и сорок разбойников», чешской «Соль дороже золота» и русским «Окаменелое царство», «Медное, серебряное и золотое царства». Начало мероприятия в 10:00 и 14:00.

15 ноября пройдёт день национальных культур русского, белорусского, еврейского и немецкого народов. Дети узнают об особенностях праздника сбора урожая, отмечаемого каждым народом, отражении его в устном народном творчестве, в детских играх, танцах и песнях. Громкое чтение русской сказки «Вершки и корешки» направит читателей на веселый поиск похожих сказочных сюжетов у народов, проживающих по соседству Волгоградской области. Мероприятие даст старт реализации проекта «Азбука миротворчества» местной организации «Каритас-Волгоград», прошедшего второй конкурс 2019 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Проект направлен на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, укрепление дружбы между народами Российской Федерации, а Волгоградская областная детская библиотека является партнёром проекта. Начало мероприятия в 12:40.

Напомним, в рамках проекта «Давайте сказками дружить» в период 2018-2022 гг. дети Волгоградского региона знакомятся с культурными особенностями разных народов через творческое чтение сказок, выявление их схожести, специфики, морали и нравственных посылов. Знакомясь с народной сказкой, юные участники проекта, пройдут четыре стихии природы – воду, землю, воздух и огонь – основы мироздания, ярко представленные в фольклоре.