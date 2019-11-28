В рамках всероссийской недели «Театр и дети» на нескольких площадках Волгоградской областной детской библиотеки состоятся мероприятия IX театрального фестиваля самодеятельных коллективов дошкольников и школьников Волгограда.

Участниками фестиваля станут все, кто любит книгу, чтение и театр. Зрители смогут увидеть творчество юных артистов-любителей и воспитанников детских театральных студий и клубов.

Программа фестиваля рассчитана на детскую аудиторию разных возрастов и вкусов. Так, в отделе обслуживания дошкольников и учащихся 1-4-х классов 29 ноября с 11:00 до 12:00 представится возможность посмотреть постановки по мотивам сказок «Теремок» (Частный детский сад «Разумка»), «Репка» (СШ №6), «Золушка» (театральная студия «Зеркало» гимназии №1) и «Муха-Цокотуха» (школьный театр «Премьер-А» гимназии №1). В награду юным артистам сотрудники отдела покажут полюбившийся многим читателям веселый и поучительный спектакль «Капризка».

Ценители театрального творчества со стажем посмотрят постановки своих ровесников «Кому горшок мыть» (СШ №6 – по мотивам русской народной сказки), «Щука и кот» (СШ №6 – по мотивам басни И. Крылова), «Дубровский» (СОШ «Поколение» – по мотивам одноименной повести А. С. Пушкина), «Маскарад» (СОШ «Поколение» – по мотивам одноименного произведения М. Ю. Лермонтова). Театральная гостиная «Сказка в гости к нам приходит» в отделе обслуживания учащихся 5-9-х классов будет открыта для всех желающих 29 ноября с 14:00 до 15:00.

Некоторые костюмы и декорации к спектаклям юные актеры изготовят сами. Таким образом, они раскроют свои читательские, театральные и творческие таланты, а зрителей ждут веселые диалоги, яркие образы и незабываемые впечатления.

Волгоградская областная детская библиотека находится по адресу: ул. Рокоссовского, 48. Справки по телефону 8(8442)37-72-56.