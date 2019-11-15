Мы не научились доверять технологиям. По крайней мере до такой степени, чтобы свободно пользоваться их возможностями и облегчать себе жизнь, экономя время, деньги, нервы. Предлагаем на примере решения «Дом.ru» побороть один из своих страхов – страх домашнего видеонаблюдения и убедиться, что эта технология не только проста в запуске, безопасна в использовании, но и очень полезна в самых разных ситуациях.

Кому полезно?

Родителям, чтобы убедиться, что ребенок вовремя пришел из школы и учит уроки, а не «залип» в интернете. Отпускникам, чтобы знать, что квартира и все имущество в безопасности, а цветы политы заботливым другом, которому оставили ключи. Автолюбителям, чтобы убедиться, что машина цела и не стала причиной или участницей дорожного инцидента во дворе. Дачникам для наблюдения за строительством или ремонтом дома, за его безопасностью и подъездом к частной территории. Взрослым детям, чтобы быть спокойными за пожилых родителей. Счастливым владельцам квартир, чтобы видеть, как продвигается ремонт или уборка в квартире. Хозяевам непослушных питомцев, чтобы наблюдать за повадками своих любимцев.

Безопасность данных



Безопасность данных – приоритет номер один. Чтобы клиенты были спокойны, в «Дом.ru» используют закрытый протокол шифрования на базе стандарта SSL, специально разработанный для оператора. Изображение с клиентской камеры в зашифрованном виде передается в облачное архив и хранится там в обезличенном виде, иначе говоря система не содержит персональных данных клиентов или номеров их договоров. Через 7 дней записи обновляются. Все эти меры надежно защищают информацию и препятствуют несанкционированному доступу.

Управление домом — в телефоне



Управлять услугой, просматривать изображение онлайн и в записи можно в мобильном приложении «Умный Дом.ru», установить которое можно на смартфон каждого из домочадцев. Камера реагирует на движение. Она сразу начнет снимать, если кто-то зайдет в квартиру, и отправит уведомление на телефон. А если вся семья в сборе, то запись можно остановить прямо из мобильного приложения. Таким образом, пока вы дома – камера будет «спать». Включайте ее только уходя или тогда, когда вам нужно.

Установка оборудования за 30 минут

Клиенту нужно лишь выбрать место для размещения камеры и скачать на свой телефон мобильное приложение «Умный Дом.ru», доступное для iOS и Android. Сервисные инженеры установят и подключат камеру через WI-FI или с помощью кабеля, а затем настроят ее через мобильное приложение. Весь процесс займет не более 30 минут. Технически подкованные клиенты могут выполнить все самостоятельно: к оборудованию приложена подробная инструкция.

Подключение – бесплатное, замена – по гарантии

Подключение услуги для клиентов компании – бесплатное. Сервисный инженер, закрепленный за территорией, придет в удобное для семьи время. В случае поломки камеры компания заменит ее по гарантии, срок действия которой – год. Пользователям не понадобится тратить свои средства на оборудование для хранения данных, все видеозаписи загружаются в облачный архив и хранятся там до 7 дней. Забыли, куда положили сумку или ключи – просто промотайте записи в архиве.

Камеры фиксируют номера машин и распознают лица

В зависимости от того, какую территорию нужно контролировать, выбрать можно уличную камеру или домашнюю. Они обе записывают видео в формате Full-HD, что позволяет различать лица, фиксировать номера машин и другие детали на расстоянии до 7-15 метров. Это зависит от погодных условий, освещенности и чистоты воздуха. Домашняя камера обладает углом обзора 105 градусов и инфракрасной подсветкой дальностью до 7 метров. В нее встроен режим ночной съемки и микрофон, который позволяет слышать того, кто остался в квартире – ребенка, няню, пожилых родителей и даже питомцев. Для большой гостиной достаточно одного устройства, чтобы видеть всё, что там происходит, без слепых зон. Уличная IP-камера снабжена детектором движения и инфракрасной подсветкой до 25 метров.

Остались вопросы? Обращайтесь в «Дом.ru» — специалисты компании с удовольствием подробнее расскажут вам об услуге. А определить, нужно ли вам видеонаблюдение, поможет наш интерактивный тест.