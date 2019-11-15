Мы не научились доверять технологиям. По крайней мере до такой степени, чтобы свободно пользоваться их возможностями и облегчать себе жизнь, экономя время, деньги, нервы. Предлагаем на примере решения «Дом.ru» побороть один из своих страхов – страх домашнего видеонаблюдения и убедиться, что эта технология не только проста в запуске, безопасна в использовании, но и очень полезна в самых разных ситуациях.

Кому полезно?

Родителям, чтобы убедиться, что ребенок вовремя пришел из школы и учит уроки, а не «залип» в интернете. Отпускникам, чтобы знать, что квартира и все имущество в безопасности, а цветы политы заботливым другом, которому оставили ключи. Автолюбителям, чтобы убедиться, что машина цела и не стала причиной или участницей дорожного инцидента во дворе. Дачникам для наблюдения за строительством или ремонтом дома, за его безопасностью и подъездом к частной территории. Взрослым детям, чтобы быть спокойными за пожилых родителей. Счастливым владельцам квартир, чтобы видеть, как продвигается ремонт или уборка в квартире. Хозяевам непослушных питомцев, чтобы наблюдать за повадками своих любимцев.

Что нужно знать про домашнее видеонаблюдение, чтобы не бояться его подключить На связи

Безопасность данных

Безопасность данных – приоритет номер один. Чтобы клиенты были спокойны, в «Дом.ru» используют закрытый протокол шифрования на базе стандарта SSL, специально разработанный для оператора. Изображение с клиентской камеры в зашифрованном виде передается в облачное архив и хранится там в обезличенном виде, иначе говоря система не содержит персональных данных клиентов или номеров их договоров. Через 7 дней записи обновляются. Все эти меры надежно защищают информацию и препятствуют несанкционированному доступу.

Управление домом — в телефоне

Управлять услугой, просматривать изображение онлайн и в записи можно в мобильном приложении «Умный Дом.ru», установить которое можно на смартфон каждого из домочадцев. Камера реагирует на движение. Она сразу начнет снимать, если кто-то зайдет в квартиру, и отправит уведомление на телефон. А если вся семья в сборе, то запись можно остановить прямо из мобильного приложения. Таким образом, пока вы дома – камера будет «спать». Включайте ее только уходя или тогда, когда вам нужно.

Что нужно знать про домашнее видеонаблюдение, чтобы не бояться его подключить На связи

Установка оборудования за 30 минут

Клиенту нужно лишь выбрать место для размещения камеры и скачать на свой телефон мобильное приложение «Умный Дом.ru», доступное для iOS и Android. Сервисные инженеры установят и подключат камеру через WI-FI или с помощью кабеля, а затем настроят ее через мобильное приложение. Весь процесс займет не более 30 минут. Технически подкованные клиенты могут выполнить все самостоятельно: к оборудованию приложена подробная инструкция.

Подключение – бесплатное, замена – по гарантии

Подключение услуги для клиентов компании – бесплатное. Сервисный инженер, закрепленный за территорией, придет в удобное для семьи время. В случае поломки камеры компания заменит ее по гарантии, срок действия которой – год. Пользователям не понадобится тратить свои средства на оборудование для хранения данных, все видеозаписи загружаются в облачный архив и хранятся там до 7 дней. Забыли, куда положили сумку или ключи – просто промотайте записи в архиве.

Что нужно знать про домашнее видеонаблюдение, чтобы не бояться его подключить На связи

Камеры фиксируют номера машин и распознают лица

В зависимости от того, какую территорию нужно контролировать, выбрать можно уличную камеру или домашнюю. Они обе записывают видео в формате Full-HD, что позволяет различать лица, фиксировать номера машин и другие детали на расстоянии до 7-15 метров. Это зависит от погодных условий, освещенности и чистоты воздуха. Домашняя камера обладает углом обзора 105 градусов и инфракрасной подсветкой дальностью до 7 метров. В нее встроен режим ночной съемки и микрофон, который позволяет слышать того, кто остался в квартире – ребенка, няню, пожилых родителей и даже питомцев. Для большой гостиной достаточно одного устройства, чтобы видеть всё, что там происходит, без слепых зон. Уличная IP-камера снабжена детектором движения и инфракрасной подсветкой до 25 метров.

Остались вопросы? Обращайтесь в «Дом.ru» — специалисты компании с удовольствием подробнее расскажут вам об услуге. А определить, нужно ли вам видеонаблюдение, поможет наш интерактивный тест.

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